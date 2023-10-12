Рост соцвыплат в 2024 году: сколько будут получать лица с инвалидностью

В бюджете на 2024 год заложены значительные суммы для роста выплат в социальном секторе. Больше всего повысят соцпомощь, которая зависит от прожиточного минимума.

Как вырастут детские выплаты

Женщины, которые находятся в декрете и не являются предпринимателями, смогут получать 757 гривен ежемесячно. Изменились и условия предоставления выплат, из-за того, что один из родителей уклоняется от алиментов. Рассчитывается эта сумма как разница между половиной прожиточного минимума и среднемесячным доходом на 1 члена семьи (за последние 6 месяцев). Для детей до 6 лет эти выплаты составляют – 1 281,5 гривны, от 6 до 18 лет – 1 598 гривен.

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Прожиточный минимум с начала 2024 года составит – 2 920 гривен, соответственно вырастет и минимальная пенсия до 2 361 гривны. Лица, оформившие опеку или попечительство над ребенком получат следующие средства:

на детей до 6 лет предоставят – 6 407,5 гривен;

от 6 до 18 лет – 7 990 гривен.

Если несовершеннолетнее лицо имеет инвалидность, выплаты, которые получают опекуны, возрастают:

для обеспечения детей до 6 лет насчитывают – 8 970,5 гривен;

от 6 до 18 лет – 11 186 гривен.

Если лицо занимается уходом за больным ребенком, ему предоставляют следующие средства:

при возрасте малыша до 6 лет, сумма составляет – 5 126 гривен;

от 6 до 18 лет – 6 392 гривны.

Как изменятся выплаты по инвалидности

Лицо, которое ухаживает за человеком с инвалидностью I или II группы и этот статус связан с психическим расстройством, может рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 2 920 гривен. Пенсии, назначенные после увечья, зависят от группы, которую назначили гражданину:

100% от пенсии по возрасту предоставляют украинцам, которым назначена I группа;

90% – ІІ группа;

50% – ІІІ группа.

Каждая пенсия рассчитывается индивидуально, согласно возрасту, стажу и обстоятельствам приобретения увечья. Возрастут и выплаты, которые предоставляются как помощь ухаживающим за пострадавшим.