Як зростуть дитячі виплати

Жінки, які перебувають у декреті і не є підприємцями зможуть отримувати 757 гривень щомісяця. Змінились і умови надання виплат, через те, що один із батьків ухиляється від аліментів. Розраховується ця сума як різниця між половиною прожиткового мінімуму і середньомісячним доходом на 1 члена сім'ї (за останні 6 місяців). Для дітей до 6 років ці виплати складають – 1 281,5 гривні, від 6 до 18 років – 1 598 гривень.

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Прожитковий мінімум з початку 2024 року становитиме – 2 920 гривень, відповідно зросте і мінімальна пенсія до 2 361 гривні. Особи, які оформили опіку чи піклування над дитиною отримають такі кошти:

на дітей до 6 років наддадуть – 6 407,5 гривень;

від 6 до 18 років – 7 990 гривень.

Якщо неповнолітня особа має інвалідність, виплати, які отримують опікуни зростають:

для забезпечення дітей до 6 років нараховують – 8 970,5 гривень;

від 6 до 18 років – 11 186 гривень.

Якщо особа займається доглядом за хворою дитиною, їй надають так кошти:

при віці малюка до 6 років, сума складає – 5 126 гривень;

від 6 до 18 років – 6 392 гривні.

Як зміняться виплати по інвалідності

Особа, яка доглядає людину з інвалідністю I чи II групи і цей статус пов'язаний з психічним розладом, може розраховувати на щомісячну виплату у розмірі 2 920 гривень. Пенсії призначені після набуття каліцтва залежать від групи, яку призначили громадянину:

100% від пенсії за віком надають українцям, яким призначено І групу;

90% – ІІ група;

50% – ІІІ група.

Кожна пенсія розраховується індивідуально, відповідно до віку, стажу і обставин набуття каліцтва. Зростуть і виплати, які надаються як допомога тим, хто доглядає постраждалого.