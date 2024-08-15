Покрываться будут не налогами: что будет с соцвыплатами в этом году

В этом году соцвыплаты украинцев будут покрываться внешними поступлениями. Зато деньги из налогов пойдут на другие нужды.

Что будет с соцвыплатами в будущем

Основные поступления от налогов в этом году будут направлены на содержание армии и решение вопросов обороны, рассказал для 24 Канала эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

Читайте также Шеринг цифровых документов: отныне в Пенсионный фонд можно ходить без паспорта

Зато все соцвыплаты, в том числе и пенсии, будут покрываться за счет внешних заимствований от США, Канады и ЕС.

Андрей Павловский Эксперт по вопросам социальной политики Кроме грантовых денег, мы берем еще и кредиты у Международного валютного фонда, в частности они также идут на покрытие соцвыплат. Даже несмотря на частые опоздания средств от западных партнеров помощь все-таки поступает. И это важно для украинского бюджета.

Напомним! В 2024 году на социальное обеспечение выделено более 470 миллиардов гривен. Из них самыми дорогими бюджетными программами будут:

"Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда" – 271,9 миллиарда гривен;

"Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства" – 88,7 миллиарда гривен,

"Выплата жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа" – 49,9 миллиарда гривен,

"Социальная защита детей и семьи" – 27,6 миллиарда гривен,

"Поддержка малообеспеченных семей" – 20,2 миллиарда гривен,

"Социальная защита лиц с инвалидностью" – 6,4 миллиарда гривен.

Олег Пендзин также отметил, что все военные расходы Украина финансирует за свой счет.

Олег Пендзин Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" С принятой американской помощи Украине в 2024 году в размере 61 миллиарда долларов, только более 7 миллиардов долларов пришли непосредственно в бюджет на социальные нужды. Все остальные – это военная помощь, которая пришла или еще придет в виде оружия и боеприпасов.

Ранее министр Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут отменить прожиточный минимум, а вместо него внедрить специальную денежную помощь. Размер такой помощи будет зависеть от состава семьи и домохозяйства.