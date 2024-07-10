На 9 миллиардов меньше, чем в прошлом году: сколько денег направили на соцвыплаты в 2024 году
10 июля 2024, 16:35Читати новину українською
Источник:Министерство финансов
За первые полгода на соцвыплаты было направлено 221,1 миллиарда гривен. Это в свою очередь на 9,4 миллиарда меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Сколько государство потратило на соцвыплаты
Из госбюджета на эти расходы направили 221,1 миллиарда гривен, в частности:
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- 136,9 миллиарда гривен – на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;
- 38,5 миллиарда гривен – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату: пенсий по инвалидности, помощи на проживание ВПО, поддержку малообеспеченных семей;
- 7,7 миллиарда гривен – на поддержку малообеспеченных семей, в частности на выплату малообеспеченным семьям;
- 24,4 миллиарда гривен – предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в том числе на выплату льгот и жилищных субсидий;
- 1,8 миллиарда гривен – на социальную защиту лиц с инвалидностью;
Еще 11,8 миллиарда гривен направлено на социальную защиту детей и семьи, в частности на выплату:
- почти 9 тысяч получателей помощи в связи с беременностью и родами;
- почти 600 тысяч человек для помощи при рождении ребенка;
- почти 2 тысяч человек для помощи при усыновлении ребенка;
- почти 60 тысяч получателей помощи на детей одиноким матерям.