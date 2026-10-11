Заберут 75 % выплат: почему некоторым пенсионерам оставят лишь четверть пенсии
Получение ежемесячных выплат от государства может стать неприятным сюрпризом, если на счет поступит значительно меньшая сумма. Иногда на банковскую карту зачисляется лишь небольшая часть от ожидаемой суммы, и это вовсе не техническая ошибка финансового учреждения.
Кому на карту поступает всего 25 % пенсии
Дело в том, что законодательство позволяет направлять львиную долю средств на оплату содержания человека в государственном учреждении. Если пожилой человек постоянно проживает в интернате или пансионате на полном государственном обеспечении, ему выплачивают лишь 25% от назначенной пенсии.
Остаток средств Пенсионный фонд автоматически перечисляет учреждению, где проживает пенсионер, для покрытия расходов на его проживание и питание. Однако, если размер пенсии превышает фактическую стоимость содержания, человеку обязаны выплатить эту разницу.
В любом случае сумма "на руки" никогда не может быть меньше гарантированных 25%.
Важно! Отдельный алгоритм действует для тех, кто имеет на иждивении нетрудоспособных членов семьи. В таком случае сам пенсионер получает свою четверть, а его иждивенцам государство может перечислять до 50% от общего размера выплаты (если их двое или больше – деньги делятся поровну).
Что еще угрожает пенсионным счетам
Сокращение выплат из-за проживания в государственных учреждениях – не единственная причина, почему пожилые украинцы могут лишиться доступа к деньгам. Как как уже сообщалось ранее, пенсионерам крайне опасно просто накапливать средства на банковской карте без движения.
Если человек находится на временно оккупированной территории и в течение шести месяцев не совершает никаких расходных операций, выплату могут полностью приостановить до прохождения физической идентификации. Кроме того, строгий финансовый мониторинг банков может привести к блокировке счета из-за нетипичных переводов или устаревших персональных данных.
Эксперты советуют диверсифицировать риски: часть денег оставлять на карте для оплаты коммунальных услуг, а другую – снимать наличными в качестве надежного резерва.