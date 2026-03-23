Война в Иране дает шанс: Россия готовится подписать новые энергетические соглашения
- На фоне энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке, Россия и Вьетнам готовят важные энергетические, торговые соглашения.
- Вьетнам, который пострадал от перебоев с поставками энергоносителей, отменил ввозную пошлину на топливо и рекомендовал бизнесу переходить на дистанционную работу, чтобы уменьшить потребление горючего.
На фоне кризиса, разрастающегося из-за войны на Ближнем Востоке, Россия готовится подписать новые энергетические соглашения с Вьетнамом. Это может произойти во время визита премьер-министра страны Фам Минь Чиня в Москву.
Какие соглашения готовят Россия и Вьетнам?
Об этом в понедельник, 23 марта, сообщило правительство Вьетнама, передает агентство Reuters.
Смотрите также В 5 раз дороже, чем в Украине: война в Иране серьезно ударила по ценам на газ в Европе
Визит вьетнамского премьера в Россию начался в накануне, в воскресенье.
В Москве Фам Минь Чинь должен провести переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным и российским диктатором Владимиром Путиным.
В заявлении правительства Вьетнама отмечается, что во время встреч стороны планируют заключить "важные договоренности". Они прежде всего будут сосредоточены:
- на энергетике;
- на торговле между странами;
- и на инвестициях.
Визит происходит на фоне резкого роста цен на топливо во Вьетнаме после войны США и Израиля против Ирана,
– пишет издание.
Заметьте! Также страны ведут переговоры о строительстве первой атомной электростанции во Вьетнаме. Его стремится осуществить российская компания. По словам чиновников, соглашение о большом строительстве могут официально подписать именно во время этого визита.
Как во Вьетнаме растет энергокризис из-за войны в Иране?
К слову, Вьетнам, который возглавляет коммунистическая партия, сохраняет тесные связи с Россией. Поэтому на фоне энергокризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке, Ханой обратился за спасением к Москве.
Дело в том, что Вьетнам стал одной из тех стран, которые больше всего пострадали из-за перебоев с поставками энергоносителей, пишет Reuters.
Цены на топливо в стране после начала войны в Иране выросли мгновенно:
- бензин подорожал на 50%;
- а дизель - на целых 70%.
Вьетнам принял решение отменить ввозную пошлину на топливо до конца апреля, чтобы стабилизировать цены.
А министерство торговли страны даже призвало бизнес переводить работников на дистанционную работу, чтобы меньше использовали дизеля и бензина.
Предприятиям следует поощрять работу из дома, чтобы уменьшить потребность в поездках и транспорте,
– заявили в ведомстве.
Важно! Вьетнам сильно зависит от импорта энергоносителей с Ближнего Востока. Поэтому проблемы с поставками через Ормузский пролив подняли цены на топливо. Напомним, сейчас этот морской путь, который обеспечивает пятую часть экспорта газа и нефти в мире, в основном остается заблокированным Ираном.
Что еще известно о сотрудничестве Вьетнама и России?
Вьетнам фактически помогает России обходить установленный ценовой потолок на российскую нефть. Благодаря таким схемам Москва и в дальнейшем получает значительные доходы от экспорта энергоресурсов, которые может направлять на финансирование войны против Украины.
В Главном управлении разведки сообщили, что между правительствами России и Вьетнама уже заключен ряд межправительственных соглашений. Речь идет о расширении сотрудничества в энергетической сфере, в частности в добыче нефти и газа.
Согласно договоренностям, совместные проекты будут реализовывать как на территории России, так и на вьетнамском шельфе. К ним привлечены такие компании, как "Зарубежнефть", "Петровьетнам" и совместное предприятие "Вьетсовпетро".
Следует добавить, что Вьетнам и Россия тесно сотрудничают не только в области энергетики. Ханой уже длительное время является также поставщиком военной техники в Москву.