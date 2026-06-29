Сыновья Трампа могут обогатиться: соглашение США с Казахстаном о вольфраме вызывает вопросы

США и Казахстан заключили стратегическое соглашение, которое предоставило малоизвестной американской компании Kaz Resources доступ к одному из крупнейших в мире неразработанных месторождений вольфрама. Вероятно, на этом сможет неплохо заработать семья президента Дональда Трампа

Как сыновья Трампа причастны к сделке

Речь идет о месторождении недалеко от небольшого казахстанского села Унрек, где когда-то Советский Союз проводил разведку вольфрама, пишет The New York Times.

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Оно содержит огромные запасы вольфрама, который необходим США для производства боеприпасов, авиации и вооружения.

Поэтому администрация перед заключением соглашения одобрила предварительные заявки на федеральное финансирование в размере до 1,6 миллиарда долларов для Kaz Resources.

Однако бизнес в рамках этой сделки, вероятно, активно ведут сыновья президента – Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Так, в течение нескольких недель после переговоров с Казахстаном инвесторы компании Dominari Securities, расположенной в Trump Tower, получили 20-процентную долю в корпоративной структуре проекта по добыче вольфрама.

Не отстает от них и министр торговли США Говард Латник. По данным издания, инвестиционная компания Cantor Fitzgerald, контролируемая его сыновьями, помогла одному из главных инвесторов привлечь 210 миллионов долларов в проект. Это должно принести им миллионные комиссионные.

Что известно о проекте в Казахстане

В то же время официально главой компании Kaz Resources и связанной с ней структуры, которая будет разрабатывать вольфрамовое месторождение в Казахстане, является бизнесмен Пини Альтхаус.

Он утверждает, что переговоры о разработке этого критически важного металла начались еще при администрации Джо Байдена, а потому никаких политических преференций якобы не было.

Более того, Альтхаус уверяет, что якобы не был знаком с сыновьями Трампа и лишь позже узнал об их роли в проекте.

Я понимаю, что это может выглядеть тревожно для некоторых людей. Но это досадно, потому что эта компания и этот проект выходят далеко за рамки какого-либо президента или семьи,

– сказал Альтхаус.

Белый дом и Министерство торговли в своих отдельных заявлениях также отвергли предположения о возможном конфликте интересов.

Однако демократы уже назвали сделку "тревожным сигналом", требующим тщательной проверки.

Конгресс должен убедиться, что средства налогоплательщиков используются в интересах общества, а не для обогащения членов семей или лиц, близких к администрации Трампа,

– заявила Максин Декстер.

В целом администрация Трампа уже выделила или планирует выделить более 8,9 миллиарда долларов на финансирование вольфрамового проекта.

Напомним, США ежегодно импортируют более 6 тысяч тонн переработанного вольфрама. И сейчас Вашингтон лихорадочно ищет новые источники этого металла по всему миру, поскольку на войну в Иране израсходовал большие запасы современного вооружения и боеприпасов, а для их восстановления необходим вольфрам.