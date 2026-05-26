Кто контролирует производство вольфрама?

Вольфрам стал незаменимым для современной оборонной промышленности. Его используют в истребителях, противобункерных бомбах, бронебойных снарядах и ракетных системах, пишет NBC News.

Однако более 80% добычи и переработки этого критического материала контролирует Китай и сам потребляет более половины добытого.

В США с 2015 года ни одна шахта не добывает вольфрам. Страна значительно зависит от переработки вторсырья и импорта. По данным Геологической службы, Соединенные Штаты ежегодно импортируют более 6 тысяч тонн переработанного вольфрама.

Люди в Америке не хотят этим заниматься. Китайцы же готовы это делать – и по низкой цене,

– объяснил бывший полковник армии США Стив Уоррен.

Именно поэтому Вашингтон сейчас лихорадочно ищет новые источники этого металла по всему миру. Администрация президента Дональда Трампа поставила цель уменьшить зависимость от Пекина.

Ведь в прошлом году на фоне торговой войны с США, Китай ввел экспортные ограничения на редкоземельные и критически важные материалы, среди которых был и вольфрам. Это вызвало рекордный рост цен.

Сейчас, когда война в Иране стремительно истощает запасы вооружения США, этот вопрос встал особенно остро. Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан в своем отчете предупредил, что США могут потребоваться до 4 лет, чтобы восстановить запасы главных боеприпасов до довоенного уровня.

Заметьте! Добыча и переработка вольфрама – чрезвычайно сложный и вредный для окружающей среды процесс. Однако Китай благодаря дешевой рабочей силе, государственным субсидиям и мягким экологическим требованиям десятилетиями доминирует на его рынке.

Где есть запасы вольфрама, кроме Китая?

Одно из важных месторождений вольфрама для США находится в горах восточной части Южной Кореи. Там расположена шахта "Сандон" американской компании Almonty Industries.

Месторождение содержит миллионы тонн вольфрамовой руды. И в марте 2026-го компания впервые за более чем 30 лет после закрытия шахты из-за конкуренции со стороны Китая, возобновила ее работу.

На планете осталось очень мало крупных вольфрамовых шахт,

– объяснил гендиректор Almonty Industries Льюис Блэк.

По словам Блэка, вольфрам давно стал "металлом войны". В то же время в последние десятилетия его широко используют в производстве полупроводников, батарей, смартфонов и другой электроники. Поэтому спрос на него растет.

Спрос на вольфрам будет только расти. Поэтому наличие устойчивой цепи поставок вольфрама будет чрезвычайно важным в течение следующих 10 – 20 лет,

– добавил операционный директор Almonty Стив Аллен.

Эксперты подтверждают и говорят, что замены этому металлу фактически нет.

Заметьте! Ожидается, что месторождение вольфрама в Южной Корее может работать еще около 100 лет. На полную мощность шахта способна перерабатывать примерно 1,2 миллиона тонн вольфрамовой руды в год.

Напомним, ЕС и Соединенные Штаты также готовят новое стратегическое сотрудничество в сфере критически важных минералов. Главная цель этой инициативы – уменьшить зависимость от китайских ресурсов и сформировать альтернативные цепи поставок.

Ведь в США уже возникает дефицит редкоземельных металлов, в частности, в оборонной сфере, авиакосмической отрасли и производстве микрочипов. Речь идет о недостатке таких элементов, как иттрий и скандий, которые играют ключевую роль в производстве современных технологий и военных систем.

Пентагон уже заложил масштабные закупки критически важных минералов и магнитов на сумму около 1 миллиарда долларов. В частности, речь идет о закупках кобальта на сумму до 500 миллионов долларов, сурьмы – до 245 миллионов, тантала – до 100 миллионов и скандия – до 45 миллионов долларов, причем поставки планируют обеспечивать через американские компании.