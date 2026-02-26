Как растет дефицит редкоземель в США?
О нехватке редкоземель говорят аэрокосмические компании США и производители полупроводников. Причем проблемы настолько серьезные, что некоторые из них уже отказывают определенным клиентам, пишет Reuters.
Особенно остро ощущается дефицит таких редкоземельных элементов, как иттрий и скандий. Они жизненно важны для ведущих сфер США:
- оборонных технологий;
- авиакосмической отрасли;
- и производстве чипов.
Однако почти весь объем этих металлов производится в Китае.
И хотя Пекин разрешил экспорт этих редкоземельных металлов после последнего обострения отношений с Вашингтоном, данные таможни свидетельствуют, что эти критически важные металлы все еще редко доходят до США.
Критической точкой является иттрий, который используется в покрытиях, защищающих двигатели и турбины от плавления при высоких температурах. Без регулярного нанесения этих покрытий двигатели невозможно использовать,
– говорят специалисты.
Сейчас цены на иридий в США подскочили на 60% и уже в 69 раз выше, чем год назад.
Важно! После встречи президента Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в октябре прошлого года Пекин приостановил ограничения на экспорт критически важных материалов. Тогда в США заявили, что послабления будут действовать минимум год, пишет Bloomberg.. Однако фактически это не очень помогли нарастить поставки.
Что говорят у Трампа?
Дефицит критических минералов ощущается обостряется перед встречей президента Трампа с Си Цзиньпином на саммите в Пекине, которая должна состояться уже через несколько недель.
Ожидается, что этот вопрос станет одним из главных во время встречи двух лидеров.
Представитель Белого дома заявил, что администрация Трампа стремится обеспечить доступ к критическим минералам для всего американского бизнеса.
Это включает переговоры с Китаем и мониторинг соблюдения соглашения президента Трампа с президентом Си, а также разработку альтернативных цепочек поставок при необходимости,
– говорят в Белом доме.
Между тем американские производители, в частности двигателей, остаются обеспокоенными ситуацией с критическими металлами.
Этот вопрос требует пристального надзора. Это наглядный пример того, как Китай "играет мышцами" в сфере редкоземельных металлов,
– добавил директор компании AeroDynamic Advisory Кевин Майклс.
Как США уменьшает зависимость от США?
ЕС и США готовят стратегическое сотрудничество в сфере критически важных минералов. Главная цель этой инициативы – ослабить доминирование Китая на рынке и сформировать альтернативные цепи поставок, которые не будут зависеть от китайских ресурсов.
В Вашингтоне одновременно настаивают на создании совместного механизма формирования цен. Он должен обезопасить компании, занимающиеся добычей и переработкой редкоземельных металлов, от демпингового импорта из Китая, который способен вытеснять конкурентов из других стран.
Кроме того, США и Китай все активнее конкурируют за доступ к минеральным ресурсам Африки. Американская сторона использует инструменты государственного финансирования и право приоритетного выкупа продукции, пытаясь перехватить цепи поставок и уменьшить влияние Пекина на континенте.