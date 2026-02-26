Як росте дефіцит рідкісноземів у США?

Про нестачу рідкісноземів говорять аерокосмічні компанії США та виробники напівпровідників. Причому проблеми настільки серйозні, що деякі з них вже відмовляють певним клієнтам, пише Reuters.

Особливо гостро відчувається дефіцит таких рідкісноземельних елементів, як ітрій та скандій. Вони життєво важливі для провідних сфер США:

оборонних технологій;

авіакосмічної галузі;

та виробництві чипів.

Однак майже весь обсяг цих металів виробляється в Китаї.

І хоча Пекін дозволив експорт цих рідкісноземів після останнього загострення відносин з Вашингтоном, дані митниці свідчать, що ці критично важливі метали все ще рідко доходять до США.

Критичною точкою є ітрій, який використовується в покриттях, що захищають двигуни та турбіни від плавлення при високих температурах. Без регулярного нанесення цих покриттів двигуни неможливо використовувати,

– говорять фахівці.

Наразі ціни на іридій у США стрибнули на 60% і вже у 69 разів вищі, ніж рік тому.

Важливо! Після зустрічі президента Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна у жовтні минулого року Пекін призупинив обмеження на експорт критично важливих матеріалів. Тоді у США заявили, що послаблення діятимуть щонайменше рік, пише Bloomberg.. Однак фактично це не дуже допомогли наростити постачання.

Що говорять у Трампа?

Дефіцит критичних мінералів відчувається загострюється перед зустріччю президента Трампа з Сі Цзіньпіном на саміті у Пекіні, яка має відбутися вже за кілька тижнів.

Очікується, що це питання стане одним із головних під час зустрічі двох лідерів.

Представник Білого дому заявив, що адміністрація Трампа прагне забезпечити доступ до критичних мінералів для всього американського бізнесу.

Це включає переговори з Китаєм і моніторинг дотримання угоди президента Трампа з президентом Сі, а також розробку альтернативних ланцюжків постачання за потреби,

– говорять у Білому домі.

Тим часом американські виробники, зокрема двигунів, залишаються занепокоєними ситуацією з критичними металами.

Це питання потребує пильного нагляду. Це наочний приклад того, як Китай "грає м'язами" у сфері рідкісноземельних металів,

– додав директор компанії AeroDynamic Advisory Кевін Майклс.

