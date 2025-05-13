Соглашение о недрах с США не принесет результатов в течение 10 лет, – FT

Соглашение о недрах позволит создать фонд, который будет привлекать глобальные инвестиции в Украину. Однако это не принесет молниеносных результатов, а станет перспективой на десятилетия.

Реальные перспективы соглашения о недрах

Соглашение о недрах между Украиной и США не приведет к запуску добычи как минимум в течение десяти лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Рада поддержала Изменения в Бюджетный кодекс для Соглашения о полезных ископаемых

Соглашение имеет целью привлечь инвестиции в украинскую горнодобывающую и энергетическую отрасли, а также создать совместный "инвестиционный фонд для восстановления" из будущих доходов проектов. Это требует значительных вложений со стороны частного сектора, поэтому молниеносного результата не будет.

Это перспектива на 10–15 лет – примерно о таких сроках мы говорим,

– говорит Эрик Расмуссен, бывший руководитель направления природных ресурсов в ЕБРР.

Председатель консалтинговой группы Clareo Питер Брайант зато считает, что соглашение почти не снижает рисков в цепочке поставок в ближайшее десятилетие, поскольку только открытие и разработка месторождений займут по крайней мере 10 лет.

К коммерческим природным ресурсам Украины относятся железная руда, уголь, литий, графит и титановые руды. Будущие проекты по добыче нефти и газа также войдут в пакет соглашения – эксперты считают, что эти направления могут реализовываться быстрее, чем горные.

Однако серьезные препятствия – в частности война с Россией, недостаток геологических данных, поврежденная инфраструктура и риски коррупции – усложняют ситуацию. Учитывая это, первые минералы из новых шахт по этому соглашению могут появиться не раньше 2040 года.

Когда ждать прибыли фонда

Министр экономики Юлия Свириденко, которая подписала соглашение, говорит, что фонд заработает "в течение нескольких недель". Однако до реальных результатов еще далеко: нужны годы геологической разведки, прежде создадут технико-экономическое обоснование и начнут привлечение средств на разработку.

Фонд реконструкции США и Украины охватывает только новые проекты, поэтому уже имеющиеся объекты, такие как шахты Ferrexpo (железная руда) или месторождение Шимановское, которое разрабатывает канадская Black Iron, под действие соглашения не подпадают.

Даже украинские чиновники признают, что прибыли фонда придется ждать долго.

Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и доходы фонда не будут распределяться, а будут реинвестироваться в Украину – в новые проекты и восстановление",

– написала Свириденко в X.

Главное о соглашении

Полная собственность и контроль остаются за Украиной – это закреплено соглашением. Украина определяет, где и что добывать.

Равноправное партнерство – Фонд создается 50/50, Украина и США будут управлять им совместно. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса.

Национальная собственность защищена. Компании вроде "Укрнафты" или "Энергоатома" остаются в собственности государства.

В соглашении нет никаких упоминаний о долгах Украины перед США.

Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс. Важно, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно – на десятилетия.

Фонд будет наполняться доходами исключительно с НОВЫХ лицензий. 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.