Реальні перспективи угоди про надра

Угода про надра між Україною та США не призведе до запуску видобутку щонайменше протягом десяти років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Рада підтримала Зміни у Бюджетний кодекс для Угоди про корисні копалини

Угода має на меті залучити інвестиції в українські гірничодобувну й енергетичну галузі, а також створити спільний "інвестиційний фонд для відбудови" з майбутніх прибутків проєктів. Це потребує значних вкладень з боку приватного сектору, тому блискавичного результату не буде.

Це перспектива на 10–15 років – приблизно про такі строки ми говоримо,

– каже Ерік Расмуссен, колишній керівник напряму природних ресурсів у ЄБРР.

Голова консалтингової групи Clareo Пітер Браянт натомість вважає, що угода майже не знижує ризиків у ланцюжку постачання в найближче десятиліття, оскільки лише відкриття й розробка родовищ займуть принаймні 10 років.

До комерційних природних ресурсів України належать залізна руда, вугілля, літій, графіт і титанові руди. Майбутні проєкти з видобутку нафти й газу також увійдуть до пакету угоди – експерти вважають, що ці напрями можуть реалізовуватись швидше, ніж гірничі.

Однак серйозні перепони – зокрема війна з Росією, нестача геологічних даних, пошкоджена інфраструктура та ризики корупції – ускладнюють ситуацію. Враховуючи це, перші мінерали з нових шахт за цією угодою можуть з’явитися не раніше 2040 року.

Коли чекати на прибутки фонду

Міністерка економіки Юлія Свириденко, яка підписала угоду, каже, що фонд запрацює "протягом кількох тижнів". Однак до реальних результатів ще далеко: потрібні роки геологічної розвідки, перш створять техніко-економічне обґрунтування і почнуть залучення коштів на розробку.

Фонд реконструкції США та України охоплює лише нові проєкти, тому вже наявні об’єкти, такі як шахти Ferrexpo (залізна руда) чи родовище Шиманівське, яке розробляє канадська Black Iron, під дію угоди не підпадають.

Навіть українські посадовці визнають, що на прибутки фонду доведеться чекати довго.

Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки й доходи фонду не розподілятимуться, а реінвестуватимуться в Україну – у нові проєкти та відбудову",

– написала Свириденко в X.

Головне про угоду

Повна власність і контроль залишаються за Україною – це закріплено угодою. Україна визначає, де і що видобувати.

Рівноправне партнерство – Фонд створюється 50/50, Україна та США керуватимуть ним спільно. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу.

Національна власність захищена. Компанії на кшталт "Укрнафти" чи "Енергоатому" залишаються у власності держави.

В угоді немає жодних згадок про борги України перед США.

Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття.

Фонд наповнюватиметься доходами виключно з НОВИХ ліцензій. 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.Доходи та внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.