Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Федора Веніславського для Radio NV. Він пояснив, яким чином Вашингтон може надавати допомогу Києву.

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Як Україна може отримати зброю

За його словами, новий механізм, згідно з угодою, дозволяє США надавати Україні зброю в рамках їхніх фінансових внесків. Однак це не означає, що інші форми постачання зброї, зокрема через гранти чи рішення президента США, схвалені Конгресом, не будуть функціонувати.

Це вже питання комунікації між нашим Міністерством оборони, між нашим Офісом президента і Сполученими Штатами Америки, відповідними інституціями, які будуть ухвалювати такі рішення,

– сказав він.

Нардеп наголосив, що Україна і надалі працюватиме для того, щоб використовувати різні механізми для отримання тих зразків озброєння, які крім США ніхто дати не може.

Він також сказав, що угода про корисні копалини не містить чітких гарантій безпеки для України, але є основою для стратегічного партнерства. На його думку, економічні інтереси США в Україні пізніше можуть стати підґрунтям для майбутнього гарантування безпеки та тиску на Росію.