Украина "сделала шаг" к соглашению с США по полезным ископаемым

Киев и Вашингтон подписали меморандум о намерениях по инвестициям в энергетические и природные ресурсы Украины. Меморандум был подписан виртуально.

Соглашение об ископаемых между Украиной и США

Сейчас обе стороны надеются завершить полное экономическое соглашение уже до конца следующей недели, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Первый вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко подтвердила подписание. Она опубликовала фото с министром финансов США Скоттом Бессентом, однако оба находились в своих офисах.

Сегодня мы сделали шаг к совместному экономическому партнерскому соглашению с США,

– сказала она и добавила, что Меморандум свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении заключить выгодное соглашение для обоих народов.

Свириденко также отметила, что полное соглашение открывает возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между Украиной и США.

Этот Меморандум стал положительным шагом в сложном переговорном процессе, который был осложнен после конфронтации между Зеленским и Трампом в Белом доме в феврале,

– пишет FT.

Перед подписанием Зеленский сообщил, что американские переговорщики предложили промежуточный шаг как жест доброй воли, пока юридические команды работают над деталями полного соглашения. В то же время Трамп позже заявил, что его администрация планирует подписать полное соглашение в следующий четверг. Хотя Бессент уточнил, что конечную версию еще согласовывают, с целью подписания до 26 апреля.

Отмечается, что проект соглашения охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, и предусматривает создание наблюдательного совета с правом вето США, который будет контролировать фонд, распределяющий доходы между двумя странами.

Поскольку соглашение вызвало значительные опасения со стороны Украины, в частности относительно суверенитета, репатриации доходов и зависимости от США, к переговорам привлекли американскую юридическую фирму Hogan Lovells. Правительство также ведет переговоры через вице-премьера Ольгу Стефанишину.

Обратите внимание! После финализации соглашение должна одобрить Верховная Рада Украины.

О чем говорится в Меморандуме

В тексте идет речь, что Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе над соглашением об экономическом партнерстве и подтверждает намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам. В частности оно будет предусматривать создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

В Меморандуме говорится, что соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов. Кроме того, он подтверждает стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину,

– объяснили в сообщении.

Согласно тексту, Вашингтон и Киев признают вклад, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.

Важно! США уважают обязательства Украины, связанные со вступлением в Евросоюз или связанные с соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами.