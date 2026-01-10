"Очень серьезные козыри": Зеленский предлагает Трампу соглашение о свободной торговле

Украина надеется на поддержку США в восстановлении страны после завершения войны России. В рамках так называемого "плана процветания" Киев обсуждает с Вашингтоном возможное соглашение о свободной торговле.

Что предусматривает соглашение о свободной торговле?

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы государства, предложенное соглашение предусматривает нулевые тарифы на торговлю Украины с США. Однако они будут распространяться не на всю территорию государства, а на отдельные промышленные регионы Украины.

Зеленский отметил, что эти договоренности что эти договоренности могут принести стране "очень серьезные козыри" по сравнению с соседними государствами. Также соглашение поможет развивать бизнес и привлекать новые инвестиции.

Детали предложения по свободной торговле украинский президент намерен обсудить непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Такое соглашение также будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности,

– отметил Зеленский в телефонном интервью изданию.

Заметьте! Зеленский должен встретиться с Трампом в швейцарском Давосе, где оба лидера планируют посетить Всемирный экономический форум. Саммит состоится с 19 по 23 января 2026 года.

Что известно о свободной экономической зоне?

Также Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность создания свободной экономической зоны после войны, которую предложили США. Она может отделить украинские и российские войска.

Это предложение не следует путать с соглашением о свободной торговле между США и Украиной. Оно является локальным планом, который касается непосредственно зоны боевых действий, пишет Bloomberg.

По замыслу, это должна быть буферная территория, которая возникнет после отступления войск. Ее хотят превратить в зону, где сможет действовать бизнес, а люди будут жить и работать по специальному правовому и налоговому режиму.

Формат сложный, но справедливый,

– добавил Зеленский.

Важно! Свободную экономическую зону могут создать в частях Донецкой и Луганской областей. Ранее Зеленский прогнозировал, она может быть в Энергодаре, Краматорске и Славянске.

О чем еще будут говорить в Давосе?