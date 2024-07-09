Украина подписала соглашение с ЕС на 5,2 миллиарда евро

Первый вице-премьер-министр –министр экономики Юлия Свириденко подписала Финансовое соглашение между Украиной и Евросоюзом. Оно должно регулировать получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility на сумму 5,27 миллиарда евро в течение следующих 4 лет.

Новое соглашение между Украиной и ЕС

Соответствующее решение о привлечении грантовой поддержки от ЕС было принято на заседании правительства на прошлой неделе.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – министр экономики Подписание соглашения о привлечении грантовой поддержки на 5,27 миллиардов евро в течение ближайших четырех лет будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики. Это последняя сделка которая необходима для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility.

Пресс-служба сообщила, что общая сумма бюджетной поддержки в рамках первого компонента программы, включающий как кредиты, так и гранты, составляет 38,27 миллиарда евро.

В 2024 году Украина получит финансовую поддержку в размере 16 миллиардов евро, средства будут распределяться траншами на основе поквартального графика показателей. Из общей суммы 3 млрд евро будет выделено в виде грантов.

По состоянию на 1 июля международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 37,9 миллиарда долларов США. Это на 9,9%, или на 1,14 миллиарда долларов меньше. В июне резервы уже сократились на 2,9%, или на 1,14 млрд долларов.