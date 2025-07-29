Вызывает вопросы: Белый дом представил подробности соглашения с ЕС
- ЕС и США заключили соглашение, по которому Европа приобретет американские энергетические продукты на 750 миллиардов долларов.
- Обе стороны планируют решить проблемы торговых барьеров и сохранить нулевые пошлины на электронные передачи.
ЕС и США заключили "масштабное" соглашение. Эти договоренности уже получили волну критики. В частности, под вопросом остаются последствия такого соглашения для Европы.
О чем договорились США и ЕС?
Белый дом описал это соглашение как "модернизацию трансатлантического альянса по поколениям", пишет 24 Канал со ссылкой на RapidResponse47.
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Согласно этому соглашению ЕС должен:
- приобрести энергетические продукты США на сумму в целом – 750 миллиардов долларов;
- инвестировать в США 600 миллиардов долларов (до 2028 года);
- активно сотрудничать с США для отмены тарифов в различных секторах и обеспечения квот для других товаров;
- решить вопрос бюрократии с которой сталкиваются американские экспортеры.
BBC указывает, что у Белого дома вызывает также беспокойство ситуация в цифровом секторе.
В официальном информационном бюллетене говорится, что обе стороны "намерены решить проблемы неоправданных" торговых барьеров, таких как непринятие ЕС платы за пользование сетью. Обе стороны также сохранят нулевые пошлины на электронные передачи,
– говорится в сообщении BBC.
Напомним! Далеко не все довольны этим соглашением. В частности, свою обеспокоенность выразили чиновники Франции и Италии.