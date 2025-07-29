Про що домовились США та ЄС?

Білий дім описав цю угоду як "модернізацію трансатлантичного альянсу по поколіннях", пише 24 Канал з посиланням на RapidResponse47.

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Згідно з цією угодою ЄС має:

придбати енергетичні продукти США на суму загалом – 750 мільярдів доларів;

інвестувати у США 600 мільярдів доларів (до 2028 року);

активно співпрацювати з США для скасування тарифів у різних секторах і забезпечення квот для інших товарів;

розв'язати питання бюрократії з якою стикаються американські експортери.

BBC вказує, що у Білого дому викликає також занепокоєння ситуація у цифровому секторі.

В офіційному інформаційному бюлетені йдеться, що обидві сторони "мають намір вирішити проблеми невиправданих" торгівельних бар'єрів, таких як неприйняття ЄС плати за користування мережею. Обидві сторони також збережуть нульові мита на електронні передачі,

– йдеться у повідомленні BBC.

Нагадаємо! Далеко не всі задоволені цією угодою. Зокрема, своє занепокоєння висловили урядовці Франції та Італії.