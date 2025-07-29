О чем договорились США и ЕС?

Белый дом описал это соглашение как "модернизацию трансатлантического альянса по поколениям", пишет 24 Канал со ссылкой на RapidResponse47.

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Согласно этому соглашению ЕС должен:

приобрести энергетические продукты США на сумму в целом – 750 миллиардов долларов;

инвестировать в США 600 миллиардов долларов (до 2028 года);

активно сотрудничать с США для отмены тарифов в различных секторах и обеспечения квот для других товаров;

решить вопрос бюрократии с которой сталкиваются американские экспортеры.

BBC указывает, что у Белого дома вызывает также беспокойство ситуация в цифровом секторе.

В официальном информационном бюллетене говорится, что обе стороны "намерены решить проблемы неоправданных" торговых барьеров, таких как непринятие ЕС платы за пользование сетью. Обе стороны также сохранят нулевые пошлины на электронные передачи,

– говорится в сообщении BBC.

Напомним! Далеко не все довольны этим соглашением. В частности, свою обеспокоенность выразили чиновники Франции и Италии.