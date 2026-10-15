Накануне выборов американская администрация пошла на беспрецедентный шаг, который грозит подорвать санкционное давление на агрессора. Это решение призвано снизить рекордные цены на топливо, однако его реальные последствия могут оказаться катастрофическими для глобальной безопасности.

Почему Вашингтон пошел на уступки Москве

Дональд Трамп официально приостановил действие американских санкций в отношении экспорта российского дизельного топлива, чтобы снизить цены на внутреннем рынке перед промежуточными выборами 3 ноября. По данным источников, первые партии топлива должны поступить в США уже в ближайшие недели, о чем пишет New York Post.

Стоимость дизельного топлива в Америке взлетела до рекордных 6,53 доллара за галлон, разгоняя инфляцию до 3,7%. Чтобы спасти рейтинги республиканцев, Трамп заключил соглашение с Владимиром Путиным, который, в свою очередь, снял запрет на экспорт топлива.

Эксперты подсчитали, что эта топливная сделка может принести Москве до 4 миллиардов долларов новых доходов. Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал такой шаг, назвав его "слабым" решением, которое напрямую финансирует оккупационную армию.

Когда вы наносите удары по нефтеперерабатывающим заводам, это наносит ущерб американским потребителям, и это неприемлемо,

– заявил источник в правительстве США.

Из-за этого Вашингтон потребовал от Киева прекратить атаки на российские НПЗ в обмен на так называемое "энергетическое перемирие", которое Россия сразу же нарушила ударами по украинским газовым объектам.

Что известно о предыстории топливного сговора

Подготовка к этой сделке велась тайно. Как сообщал 24 Канал, греческий танкер MINERVA ZEN вышел из российского Санкт-Петербурга еще 22 сентября, направляясь в порт Саванна на восточном побережье США с 38 тысячами тонн дизельного топлива на борту. Минфин США мгновенно выдал лицензию на эти операции. Однако реализовать масштабные планы Трампа Кремлю будет крайне трудно.

Из-за успешных ударов украинских дронов объемы переработки нефти в России упали на 30%, поэтому агрессор физически не способен производить достаточное количество топлива. Аналитики отмечают, что обещанные Путиным объемы покроют потребности США лишь на полтора дня, поэтому эта сделка является скорее политической иллюзией, чем реальным спасением для американских водителей.