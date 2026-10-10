Об этом сообщает аналитический аккаунт TheIntelFrog в социальной сети X и на сайте Live-AIS.com.
Что известно о доставке российского топлива в США
Аналитики отметили, что танкер MINERVA ZEN вышел из российского Санкт-Петербурга еще 22 сентября.
Судно все это время направлялось к восточному побережью США, что свидетельствует о запланированном характере рейса еще до публичного обнародования договоренностей.
Движение танкера MINERVA ZEN / TheIntelFrog
Дальнейшие подробности относительно объемов груза и конечного пункта разгрузки в настоящее время уточняются. Уже предполагают, что танкер с российским дизельным топливом может прибыть в США 10–12 октября.
Вероятно, судно направляется в порт Саванна на восточном побережье США. Оно может перевозить примерно 38 тысяч тонн дизельного топлива.
Напомним, что 9 октября Дональд Трамп объявил о заключении с Путиным нефтяного соглашения. Как сообщил американский президент, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, а в целом в планах – несколько миллионов тонн.
Владимир Зеленский резко раскритиковал это решение, назвав его инвестицией в войну. Киев не планирует отказываться от своих планов и продолжит наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре.
В свою очередь, США уже начали угрожатьпрекратить обмен разведывательными данными Украине из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам России, а самТрамп обвинил Зеленского в нежелании закончить войну и создавать проблемы для всего мира.