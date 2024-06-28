Украина заключила более 20 соглашений по безопасности с международными партнерами

Соглашения по безопасности с международными партнерами, среди которых ЕС и США, позволят получать дополнительную поддержку на обороноспособность. Согласно договоренностям, страна ежегодно будет получать около 60 миллиардов долларов.

Помощь от партнеров

Украина уже заключила 20 соглашений по безопасности с союзниками, включая ЕС и США, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Согласно этим соглашениям, в течение следующих 4 лет международные партнеры планируют предоставлять Украине общую военную поддержку в размере 60 миллиардов долларов ежегодно.

По словам министра, эта история открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и создает основу для будущей безопасности в мирное время.

Привлечение дополнительных средств

Шмыгаль также заявил, что Украина в этом году получит дополнительные 50 миллиардов долларов от союзников. Эти средства поступят от использования доходов с замороженных на Западе российских суверенных активов. Соответствующее решение было принято на саммите стран G7.

Кроме того, есть еще три ключевых соглашения в финансовой сфере: