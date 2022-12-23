Добыча может сократиться в начале 2023 года в ответ на ограничение стран G7 цен на экспорт сырой нефти.

Сокращение добычи: причины

По словам вице-премьер-министра страны-агрессорки Александра Новака, Россия может сократить добычу нефти на 500 – 700 тысяч баррелей в день в начале 2023 года. Все из-за ограничения цен на экспорт сырой нефти по странам G7.

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Мы попытаемся найти общий язык с нашими коллегами, чтобы предотвратить такие риски. Но сейчас мы предпочитаем рискнуть сокращением производства, чем придерживаться политики продаж в соответствии с порогом,

– сказал Новак в интервью российскому СМИ.

Хотя он назвал потенциальное сокращение добычи "незначительным", но все же оно может повлечь за собой напряжение на мировом рынке нефти.

Кроме того, Россия заявила, что не будет продавать свою нефть покупателям и странам, использующим западное ограничение цены. По словам Новака, российские производители могут перенаправить свой экспорт на конкурирующие рынки, включая Азию, поскольку российские энергоносители все еще пользуются большим спросом.

Цены на нефть

что с 5 декабря G7 и Европейский Союз ограничили в цене в размере 60 долларов за баррель импорт российской сырой нефти. С 5 февраля 2023 года санкции вступят в силу на все нефтепродукты России.

За последние две недели цены на нефть подскочили. Марка Brent торгуется почти на уровне 82 долларов за баррель.

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А вот, например, рыночная цена на российскую нефть марки Urals, которую доставляли из ее западных портов и в большинстве своем шла в Европу до вторжения в Украину, сейчас значительно ниже лимита.

за первую полную неделю после ограничения цены на нефть морской экспорт России упал на 54% до 1,6 миллиона баррелей в день, согласно данным о судоходстве, собранным Bloomberg.