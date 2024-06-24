Уменьшение или отмена пенсии: почему так может произойти

Согласно действующему законодательству, ПФУ имеет возможность забрать у пенсионера до 20% пенсии из-за определенных обстоятельств. Некоторые граждане могут вообще потерять свои выплаты.

Почему отменяется пенсия

Пенсия может не поступать лицу, которое не сообщило ПФУ об изменении определенных обстоятельств. Обратиться в Пенсионный фонд, гражданин имеет право в течение 10 дней.

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О чем нужно сообщить ПФУ:

о трудоустройстве или увольнении;

начале или окончании предпринимательской деятельности;

смене места регистрации;

прекращении действия определенного статуса;

выезд пенсионера на ПМЖ за границу;

изменении или получении нового паспорта (например, вследствие кражи старого);

изменении фамилии или других важных данных, на основании определенных документов (например, свидетельства о браке)

Что будет при неуведомлении ПФУ

Обратиться в ПФУ можно оффлайн, посетив отделение. Также такая услуга доступна онлайн, благодаря электронному порталу Пенсионного фонда.

Если пенсионер специально или случайно, своевременно не сообщил ПФУ об изменениях, его ждут санкции. Речь идет о денежных отчислениях из пенсионных выплат. Благодаря этим средствам должны быть компенсированы потери ПФУ.

Пенсионер может сделать возврат добровольно, или же его обяжут в принудительном порядке. Пенсионный фонд имеет право удерживать до 20% от пенсии.

Специалисты ПФУ легко обнаруживают указанные изменения, благодаря регулярным сверкам с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей.