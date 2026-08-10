Молоко – за гроши, а коров распродают: почему в Украине приходят в упадок фермерские хозяйства

Себестоимость производства молока в Украине растет быстрее, чем закупочные цены. В последний месяц лета они могут снизиться для частных фермерских хозяйств, что ухудшит их положение.

Что происходит в мелких хозяйствах

В настоящее время в личных крестьянских хозяйствах содержится более половины всех коров в Украине, но им становится все сложнее продолжать работу. Как рассказал в комментарии 24 Каналу научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус, закупочные цены на молоко второго сорта могут снизиться.

По словам эксперта, негативная ценовая динамика, которую можно ожидать в конце лета, обусловлена несколькими факторами:

часть молока не соответствует современным требованиям перерабатывающей промышленности;

сложно обеспечить надлежащее охлаждение сырья;

затраты на сбор и транспортировку небольших партий молока высоки.

Иван Свиноус прогнозирует, что в августе закупочная цена молока второго сорта может снизиться до 9,16 гривны за килограмм, или на 1,1% по сравнению с июнем.

По мнению аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухиашвили, в условиях низкой закупочной цены мелкие и средние фермеры являются одними из наименее защищенных участников рынка.

Георгий Кухиашвили Аналитик Ассоциации производителей молока Низкие цены на молоко-сырье и рост производственных затрат побуждают фермеров продавать скот, пока цены на говядину высоки на экспортных рынках. С начала года Украина увеличила объемы экспорта КРС [крупного рогатого скота, – 24 Канал] в живом весе на 11,5%.

По данным Ассоциации производителей молока, в промышленном секторе Украины по состоянию на 1 июля содержалось 396,6 тысячи коров, тогда как в приусадебных хозяйствах – 544,6 тысячи. За последний год поголовье на предприятиях выросло на 4%, тогда как в личных крестьянских хозяйствах – снизилось на 29%.

Аналитик Георгий Кухиашвили предполагает, что мелкие фермы могут вообще исчезнуть с рынка, если к 2035 году в Украине не модернизируют молокоперерабатывающие предприятия для более глубокой переработки молока и не начнут закупать его по более высоким ценам.

Какова ситуация на сельскохозяйственных предприятиях

Для сельскохозяйственных предприятий Украины ситуация остается сложной, поскольку закупочные цены на молоко приблизились к себестоимости производства.

Рост себестоимости производства обусловлен подорожанием кормов, энергоресурсов, топлива и повышением заработной платы. В то же время возможности повышать закупочные цены сдерживают низкая платежеспособность населения, колебания курса доллара и евро, условия экспорта, а также вызванные войной дополнительные расходы и риски.

Иван Свиноус Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Негативно сказываются на ценовой ситуации и длительные сроки расчетов торговых сетей с поставщиками, а также перенос части финансовых рисков ритейла на производителей и переработчиков.

По словам эксперта, на ценообразование значительно влияет и сезонность производства. Закупочные цены традиционно сдерживаются тем, что весной и в начале лета использование зеленых кормов способствует увеличению надоев и предложения молока. Но в конце лета предложение постепенно сокращается, а расходы на содержание поголовья растут, создавая предпосылки для восстановления цен.

В августе Иван Свиноус ожидает умеренного повышения закупочных цен на молоко, поступающее от сельскохозяйственных предприятий на переработку:

цена молока сорта "экстра" может составить 22,21 гривны за килограмм без НДС, что на 1,4 % больше по сравнению с июлем;

цена молока высшего сорта – 20,40 гривны за килограмм (+1,1 %);

первого сорта – 18,20 гривны за килограмм (+0,9 %).

Основными рисками для ценовой стабильности эксперт называет неопределенность в отношении дальнейших условий экспорта в ЕС и сезонное ослабление внутреннего спроса. Поддерживать же их уровень будут сокращение предложения качественного молочного сырья и спрос на отдельные виды украинской молочной продукции за рубежом.

Ученый подчеркивает, что для стабилизации рынка необходимо сбалансировать экономические интересы производителей молока, перерабатывающих предприятий и торговых сетей. Необходимо сократить сроки расчетов с поставщиками и обеспечить более справедливое распределение финансовых рисков.

Поддержать внутренний спрос на молочную продукцию украинского производства можно также путем расширения государственных закупок для нужд Вооруженных Сил Украины и государственных учреждений. Это будет способствовать загрузке перерабатывающих мощностей и формированию более стабильных условий для производителей молочного сырья.

Напомним, что среди причин сокращения поголовья коров в Украине – влияние войны. Предприятия восточных и южных областей вынуждены идти на этот шаг вследствие полномасштабной агрессии России. Часть бизнеса вынуждена перемещать скот в более безопасные регионы в центре и на западе Украины. В то же время фермерские хозяйства откладывают обновление стада, заняв выжидательную позицию.