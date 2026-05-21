В Украине могут изменить правила для владельцев солнечных панелей

Сейчас государственный регулятор позволяет выкупать электроэнергию, произведенную домашними солнечными электростанциями, в любое время суток. Однако уже вскоре правила для украинцев могут измениться.

Какие ограничения введут в Украине?

Детали сообщили на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Там также появился одобренный накануне проект постановления – для замечаний и предложений от заинтересованных сторон.

Документ предлагает ввести так называемые графики для частных домохозяйств, которые работают по "зеленому" тарифу. Согласно изменениям, поставщики универсальных услуг смогут выкупать такую электроэнергию только в дневные часы:

с 1 апреля по 31 октября – с 04:00 до 23:00;

с 1 ноября по 31 марта – с 06:00 до 21:00.

Для активных потребителей, которые самостоятельно производят электроэнергию и работают по упрощенной системе налогообложения, предлагают разрешить отдельные расчеты за отпущенный в сеть и потребленный ток – без взаимозачета.

Также предусмотрено расширение возможностей резервного электрообеспечения благодаря электроэнергии из возобновляемых источников. Операторам установок хранения хотят предоставить право продавать ее обычным потребителям (при условии наличия общей точки присоединения к облэнерго), тогда как сейчас покупателями могут быть только крупные участники рынка – предприятия, электропоставщики и трейдеры.

Предложенные изменения направлены на развитие активного потребления, установок хранения энергии и распределенной генерации, а также на повышение энергетической устойчивости Украины,

– отметили в НКРЭКУ.

Спасут ли Украину солнечные панели?

Напомним, во время аномально жаркого лета 2024 года, когда блоки АЭС массово вывели в ремонт, в Украине продолжались масштабные отключения света. Однако теперь ситуация изменилась, поэтому проблемы будет создавать уже не жаркая погода, а облачная.

Детали в эксклюзивном комментарии 24 Канала объяснил эксперт по энергетике Андрей Закревский. Дело в том, что солнечные панели получили широкое распространение – суммарная установленная мощность этого типа электростанций превысила 7 гигаватт и даже приближается к той, которую обеспечивает атомная генерация.

Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Блоки будут выходить в ремонт не так сконцентрировано. Учтен опыт 2024 года, но все равно перезагружать и выполнять регламентные работы (на АЭС – 24 Канал) нужно. На втором месте по важности – невероятная разница в количестве фотоэлектрических панелей, которые закупила Украина за последние два года. Их закупили уже на гигаватты.

К слову, жара может одновременно помогать энергосистеме и создавать для нее дополнительную нагрузку, ведь солнечная погода повышает эффективность СЭС, однако из-за активного использования кондиционеров существенно возрастает и потребление.

Также проблемным может стать сочетание высокой температуры с облачной или очень ветреной погодой как в Украине, так и в Евросоюзе, откуда электроэнергию импортируют. В таком случае покрывать вечерние пики будет сложнее, поэтому энергетикам иногда придется прибегать к отключениям света.

На запрос 24 Канала в Укрэнерго рассказали, что готовятся к любому сценарию. Однако пройти лето без ограничений для обычных украинцев возможно – при условии отсутствия массированных обстрелов, стабильной работы энергосистемы и умеренной погоды.