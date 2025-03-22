Почему некоторые украинцы оплачивают электроэнергию вместо соседей

Иногда украинцы оплачивают коммунальные услуги вместо своих соседей или других лиц, что приводит к лишним расходам. Это может произойти из-за ошибок в счетах, неправильного учета долгов или отсутствия должного контроля.

Как соседи могут перекладывать долги за коммуналку

Иногда недобросовестные соседи могут использовать электроэнергию из вашей квартиры, и рассчитываться за это придется вам. Поэтому важно своевременно выявлять несанкционированное потребление электричества, сообщает 24 Канал со ссылкой на Знай.ua.

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Проверить такое злоупотребление очень просто: вечером, когда соседи дома и используют технику, выключите свою технику и проверьте показания счетчика. Если показания счетчика меняются, даже когда все выключено, обратитесь в облэнерго для проверки сети.

Кража электроэнергии может стать основанием для обращения в суд с требованием возмещения убытков.

Интересно! Одним из способов самостоятельно выявить несанкционированное подключение является установка "умного" счетчика. Однако точное место подключения и отключения могут определить только специалисты.