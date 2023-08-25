Украинская экономика адаптируется к войне: что ждет украинцев в будущем

Полномасштабная война длится уже полтора года. За это время украинская экономика прошла значительный путь адаптации к поразительным изменениям, в частности, влиянию террористических атак врага и потере огромного количества предприятий.

Что происходит с украинской экономикой сейчас

За первое полугодие 2023 года Украина смогла самостоятельно обеспечить все свои потребности в оборонном секторе. Расходы в этой сфере составили – 893 миллиарда гривен. Такое заявление сделал руководитель Счетной палаты Андрей Майснер.

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Андрей Майснер Временный исполнитель полномочий главы Счетной палаты Экономика страны постепенно адаптируется к условиям военного положения. Правительство выполняло закон о госбюджете в условиях замедления спада экспорта и инфляции, роста импорта, фиксированного официального курса гривны.

Майснер утверждает, что план доходов общего фонда, без учета грантовой помощи был перевыполнен на 30 миллиардов гривен – это 5%.

Также глава отметил влияние внешних траншей на общую экономическую ситуацию. Как и в прошлом году, такая помощь заняла половину всех поступлений в фонд.

Эту международную финансовую поддержку направили на первоочередные нужды: зарплаты бюджетникам, социальные выплаты и меры, направленные на здравоохранение.

Также Майснер отметил, что с января по июнь не было начато финансирование субвенций по бюджетным программам, размер которых составляет 7 и 5 миллиардов гривен.

В первое полугодие 2023 года обязательные расходы местных бюджетов были на 12% меньше, чем планировалось ранее.

Из резервного фонда в отчетном периоде Кабмин выделил средства на меры по укреплению обороноспособности государства, предоставлению материальной денежной помощи пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС и обеспечения питьевой водой четырех регионов Украины.

– подчеркнул Майснер

Глава отметил, что за первые полгода 2023 года в фонд поступило 45 миллиардов гривен, еще 17 миллиардов оставалось с предыдущего периода. При этом расходы составили всего 4 миллиарда гривен.