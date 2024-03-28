США сотрудничает с G7, чтобы усилить санкции на российскую нефть

В рамках Коалиции ограничения цен, США и другие страны работают над санкциями против России. Главная цель уменьшить доходы оккупанта от продажи нефти.

Над чем работает США

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт сообщил, что главная цель сотрудничества – лишить Россию ресурсов.

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Короткий ответ – да. Мы полны решимости работать с нашей Коалицией ограничения цен, чтобы лишить Россию ресурсов,

– сказал он.

Также он отметил, что США вместе с Коалицией уже приняли меры против России. В частности введены санкции против судоходных компаний и судов, которые нарушали правила транспортировки нефти. Ограничения ввели и для российских предприятий "Новатэк" и "Арктик СПГ-2".

Будет больше, я вам обещаю, поскольку мы стремимся усилить режим санкций вокруг России. Я сейчас не буду рассказывать о конкретных санкционных действиях, но скажу, что мы привержены решительной имплементации этих ограничений,

– сказал Пайетт.

Еще в начале октября 2023 года США усилили санкции против широкого флота нефтяных танкеров, которые перевозили российский ресурс, с тех пор десятки танкеров, попавших под санкции, стоят без дела.