Совет ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза продлил действующие санкции против России до 31 января 2025 года. Об этом договорились министры иностранных дел в ходе заседания, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Санкции против России продолжили

Ограничения продлили на фоне продолжающейся полномасштабной войны в Украине. В Совете ЕС отмечают, что впервые санкции против Москвы ввели в 2014 году и значительно расширили их в 2022 году.

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Сейчас ограничения против России охватывают отрасль нефти, финансов и экспорт товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз продолжает бороться с уже ведомыми санкциями.

Новые санкции против российского теневого флота

Недавно Великобритания усилила свои санкции против российского теневого флота и добавила еще 11 новых пунктов, включая танкеры, нелегально транспортирующие нефть для России.

В частности, санкции были наложены на суда «Залив Амурский» и «СКФ Печора» за их участие в перевозке нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.

! В июне Великобритания ввела санкции против компании «Ингосстрах», которая предоставляет услуги российским экспортерам нефти, в частности, страхование судов.