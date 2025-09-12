Национальный банк Украины готов рассмотреть инициативу "Укрпочты" о создании банка только после получения всех необходимых материалов. Андрей Пышный подчеркнул, что пока что госпредприятие ограничивается заявлениями.

Будет ли банк от "Укрпочты"?

Национальный банк Украины ожидает от "Укрпочты" полный пакет документов для рассмотрения вопроса о создании банка. Пока, по словам регулятора, речь идет только о заявлениях без конкретных шагов, пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг главы НБУ Андрея Пышного.

Пышный уточнил, что Нацбанк направил в правительство письмо о планах "Укрпочты" открыть собственный банк. Этот шаг был сделан "в ответ на запрос относительно фискальных рисков, которые видит Национальный банк".

Мы действительно идентифицировали возможность потребности в докапитализации "Укрпочты",

– добавил глава НБУ.

По словам Пышного, владелец потенциального банка, то есть "Укрпочта", должен соответствовать требованиям законодательства.

В частности, иметь достаточную финансовую устойчивость, эффективную систему корпоративного управления, четкую стратегию и понимание перспектив развития будущего банка.

Мы ждем от наблюдательного совета "Укрпочты" и от собственника, функцию которого выполняет Министерство развития общин и инфраструктуры, соответствующих документов. Есть четкая процедура, давайте не говорить без конца об этих темах, а начнем рассмотрение пакета документов,

– подчеркнул он.



Пышный также отметил, что ответственность за подготовку и стратегическое обоснование проекта лежит как на наблюдательном совете, так и на акционере и должностных лицах.

Много разговоров, давайте перейдем к формулировке и обсуждению соответствия требованиям,

– резюмировал глава НБУ.

