Что решила "Укрпочта"?
После этого компания "Укрпочта" решила изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.
В "Укрпочте" отметили, что уже работают с военной областной администрацией Донецкой области над изменением работы почты.
Новая процедура должна "обезопасить людей и не лишать их базовых услуг".
В компании добавили, что, по предварительным данным, уже более 20 человек погибли и 20 получили ранения в результате авиаудара по Яровой. Среди пострадавших – и почтальон, которая работала на месте обстрела.
Ранен наш почтальон Юля. Она уже в больнице. Благодаря своевременным действиям водителя угрозы ее жизни нет,
– рассказали в "Укрпочте".
Где находится поселок Яровая?
Поселок Яровая расположен в Донецкой области, на левом берегу реки Северский Донец, примерно в 19 км к северо-западу от города Лиман. Ближайшая железнодорожная станция – Яровая, которая обеспечивает транспортное сообщение с другими населенными пунктами.
До полномасштабного вторжения России население Яровой составляло около 2 800 человек. Во время оккупации оставалось более 600 жителей. После деоккупации люди начали возвращаться, и по состоянию на март 2024 года в поселке проживало около 880 человек.
Что известно об авиаударе по Яровой?
Российские войска 9 сентября атаковали поселок Яровая в Донецкой области. По состоянию на 12:30 погибли по меньшей мере 21 человек, еще 21 получил ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
На авиаудар по Яровой отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что по мирному населению была сброшена авиабомба, а люди, которые в это время получали пенсии на одной из улиц, оказались в эпицентре атаки.
Зеленский обратился к международному сообществу с требованием отреагировать на терроризм России. Он подчеркнул, что такие атаки не могут остаться без должного ответа, ведь Россия продолжает разрушать жизни людей, одновременно избегая серьезных санкций и мощных ударов.