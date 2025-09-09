Что решила "Укрпочта"?

После этого компания "Укрпочта" решила изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.

Смотрите также Укрпочта выпустила марку в честь исторической операции "Паутина": к погашению присоединился Малыш

В "Укрпочте" отметили, что уже работают с военной областной администрацией Донецкой области над изменением работы почты.

Новая процедура должна "обезопасить людей и не лишать их базовых услуг".

В компании добавили, что, по предварительным данным, уже более 20 человек погибли и 20 получили ранения в результате авиаудара по Яровой. Среди пострадавших – и почтальон, которая работала на месте обстрела.

Ранен наш почтальон Юля. Она уже в больнице. Благодаря своевременным действиям водителя угрозы ее жизни нет,
– рассказали в "Укрпочте".

Где находится поселок Яровая?

Поселок Яровая расположен в Донецкой области, на левом берегу реки Северский Донец, примерно в 19 км к северо-западу от города Лиман. Ближайшая железнодорожная станция – Яровая, которая обеспечивает транспортное сообщение с другими населенными пунктами.
До полномасштабного вторжения России население Яровой составляло около 2 800 человек. Во время оккупации оставалось более 600 жителей. После деоккупации люди начали возвращаться, и по состоянию на март 2024 года в поселке проживало около 880 человек.

Что известно об авиаударе по Яровой?

  • Российские войска 9 сентября атаковали поселок Яровая в Донецкой области. По состоянию на 12:30 погибли по меньшей мере 21 человек, еще 21 получил ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

  • На авиаудар по Яровой отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что по мирному населению была сброшена авиабомба, а люди, которые в это время получали пенсии на одной из улиц, оказались в эпицентре атаки.

  • Зеленский обратился к международному сообществу с требованием отреагировать на терроризм России. Он подчеркнул, что такие атаки не могут остаться без должного ответа, ведь Россия продолжает разрушать жизни людей, одновременно избегая серьезных санкций и мощных ударов.