Що вирішила "Укрпошта"?

Після цього компанія "Укрпошта" вирішила змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.

В "Укрпошті" зазначили, що вже працюють з військовою обласною адміністрацією Донеччини над зміною роботи пошти.

Нова процедура має "убезпечити людей і не позбавляти їх базових послуг".

В компанії додали, що, за попередніми даними, уже понад 20 людей загинули та 20 отримали поранення внаслідок авіаудару по Яровій. Серед постраждалих – і поштарка, яка працювала на місці обстрілу.

Поранено нашу поштарку Юлю. Вона вже в лікарні. Завдяки своєчасним діям водія загрози її життю немає,

– розповіли в "Укрпошті".

Де розташоване селище Ярова? Селище Ярова розташоване в Донецькій області, на лівому березі річки Сіверський Донець, приблизно за 19 км на північний захід від міста Лиман. Найближча залізнична станція – Ярова, яка забезпечує транспортне сполучення з іншими населеними пунктами.

До повномасштабного вторгнення Росії населення Ярової становило близько 2 800 осіб. Під час окупації залишалося понад 600 мешканців. Після деокупації люди почали повертатися, і станом на березень 2024 року в селищі проживало близько 880 осіб.

Що відомо про авіаудар по Яровій?