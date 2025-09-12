Будет ли банк от "Укрпочты"?

Национальный банк Украины ожидает от "Укрпочты" полный пакет документов для рассмотрения вопроса о создании банка. Пока, по словам регулятора, речь идет только о заявлениях без конкретных шагов, пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг главы НБУ Андрея Пышного.

Пышный уточнил, что Нацбанк направил в правительство письмо о планах "Укрпочты" открыть собственный банк. Этот шаг был сделан "в ответ на запрос относительно фискальных рисков, которые видит Национальный банк".

Мы действительно идентифицировали возможность потребности в докапитализации "Укрпочты",

– добавил глава НБУ.

По словам Пышного, владелец потенциального банка, то есть "Укрпочта", должен соответствовать требованиям законодательства.

В частности, иметь достаточную финансовую устойчивость, эффективную систему корпоративного управления, четкую стратегию и понимание перспектив развития будущего банка.

Мы ждем от наблюдательного совета "Укрпочты" и от собственника, функцию которого выполняет Министерство развития общин и инфраструктуры, соответствующих документов. Есть четкая процедура, давайте не говорить без конца об этих темах, а начнем рассмотрение пакета документов,

– подчеркнул он.



Пышный также отметил, что ответственность за подготовку и стратегическое обоснование проекта лежит как на наблюдательном совете, так и на акционере и должностных лицах.

Много разговоров, давайте перейдем к формулировке и обсуждению соответствия требованиям,

– резюмировал глава НБУ.

Что важно знать о работе "Укрпочты"?