Будет ли банк от "Укрпочты"?
Национальный банк Украины ожидает от "Укрпочты" полный пакет документов для рассмотрения вопроса о создании банка. Пока, по словам регулятора, речь идет только о заявлениях без конкретных шагов, пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг главы НБУ Андрея Пышного.
Пышный уточнил, что Нацбанк направил в правительство письмо о планах "Укрпочты" открыть собственный банк. Этот шаг был сделан "в ответ на запрос относительно фискальных рисков, которые видит Национальный банк".
Мы действительно идентифицировали возможность потребности в докапитализации "Укрпочты",
– добавил глава НБУ.
По словам Пышного, владелец потенциального банка, то есть "Укрпочта", должен соответствовать требованиям законодательства.
В частности, иметь достаточную финансовую устойчивость, эффективную систему корпоративного управления, четкую стратегию и понимание перспектив развития будущего банка.
Мы ждем от наблюдательного совета "Укрпочты" и от собственника, функцию которого выполняет Министерство развития общин и инфраструктуры, соответствующих документов. Есть четкая процедура, давайте не говорить без конца об этих темах, а начнем рассмотрение пакета документов,
– подчеркнул он.
Пышный также отметил, что ответственность за подготовку и стратегическое обоснование проекта лежит как на наблюдательном совете, так и на акционере и должностных лицах.
Много разговоров, давайте перейдем к формулировке и обсуждению соответствия требованиям,
– резюмировал глава НБУ.
Что важно знать о работе "Укрпочты"?
"Укрпочта" вносит изменения в процедуру выплаты пенсий в прифронтовых районах после авиаудара по поселку Яровая, который привел к жертвам и ранениям. В компании сообщили, что уже начали сотрудничество с военной областной администрацией Донецкой области по организации новой схемы работы почтовых отделений.
Также "Укрпочта" запускает пилотный проект "Экспресс-окно" для ускоренного обслуживания клиентов в более чем 1 500 отделениях. В этих офисах бесплатно будут предоставлять упаковочные пакеты, а среднее время обслуживания одного клиента составит 30-45 секунд.