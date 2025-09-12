Чи буде банк від "Укрпошти"?

Національний банк України очікує від "Укрпошти" повний пакет документів для розгляду питання про створення банку. Поки що, за словами регулятора, мова йде лише про заяви без конкретних кроків, пише 24 Канал з посиланням на брифінг голови НБУ Андрія Пишного.

Дивіться також Банкноти, які не друкують: що відомо про рішення НБУ щодо деяких купюр

Пишний уточнив, що Нацбанк направив до уряду лист про плани "Укрпошти" відкрити власний банк. Цей крок був зроблений "у відповідь на запит щодо фіскальних ризиків, які бачить Національний банк".

Ми дійсно ідентифікували можливість потреби в докапіталізації "Укрпошти",

– додав голова НБУ.

За словами Пишного, власник потенційного банку, тобто "Укрпошта", повинен відповідати вимогам законодавства.

Зокрема, мати достатню фінансову стійкість, ефективну систему корпоративного управління, чітку стратегію і розуміння перспектив розвитку майбутнього банку.

Ми чекаємо від наглядової ради "Укрпошти" і від власника, функцію якого виконує Міністерство розвитку громад та інфраструктури, відповідних документів. Є чітка процедура, давайте не говорити без кінця про ці теми, а почнемо розгляд пакета документів,

– підкреслив він.



Пишний також зазначив, що відповідальність за підготовку і стратегічне обґрунтування проєкту лежить як на наглядовій раді, так і на акціонері та посадових особах.

Багато розмов, давайте перейдемо до формулювання та обговорення відповідності вимогам,

– резюмував голова НБУ.

Що важливо знати про роботу "Укрпошти"?