Рост ВВП под угрозой: Минэкономики готовит еще более пессимистичный прогноз

Украинская экономика сталкивается с серьезными вызовами, которые вынуждают правительство срочно пересматривать свои ожидания. Постоянные атаки противника и логистические проблемы сказываются на экономической динамике страны.

Почему правительство ухудшает экономические прогнозы

Министерство экономики вновь вынуждено скорректировать прогноз роста ВВП по итогам 2026 года в сторону понижения. Об этом во время Киевского международного экономического форума заявил министр экономики Александр Кравченко, передает Укринформ.

В начале года правительство ожидало, что украинская экономика вырастет в 2026 году на 2,4%.

В июне Минэкономики снизило прогноз до 1,6%;

ожидаемый рост ВВП в 2027 году оценило в 1,3%.

Теперь ведомство готовит очередную корректировку оценок.

Окончательной цифры пока нет, но мы уже видим, что это минус 1–1,5 процентных пункта по сравнению с нашим июньским прогнозом,

– сказал Кравченко.

Главными причинами такого замедления чиновник называет:

блокировку украинских морских портов;

усиление российского террора;

а также перенос капитальных расходов бюджета на конец года.

Какие убытки несет экономика

По словам Кравченко, убытки от вражеских обстрелов уже достигли 8 миллиардов долларов, а к концу года эта сумма вырастет до 10 миллиардов.

В то же время меняется и масштаб экономических потерь. Если в первой половине года больше всего пострадала энергетическая отрасль, то сейчас убытки несут абсолютно все сектора экономики. Это осложняет перспективы экономического восстановления.

В Минэкономики подчеркивают необходимость подготовить механизмы помощи предприятиям, работающим в условиях усиления военных рисков.

Нам нужно иметь резервы, набор инструментов для поддержки бизнеса. Это, в том числе, вопрос системных рисков для экономики и наших бюджетных поступлений,

– отметил Кравченко.

Напомним, в сентябре 2026 года реальный ВВП Украины уже сократился а на 2,4% в годовом исчислении. Наибольший удар пришелся на транспортный сектор, который обвалился на 20% из-за логистических проблем и нехватки водителей.

Перерабатывающая промышленность потеряла 7% из-за остановки ключевых производителей после атак российских дронов, а сельское хозяйство сократилось на 5,6%.