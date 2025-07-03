Спецпенсии в Украине могут отменить: кого касается нововведение

Спецпенсии в Украине получают судьи, прокуроры и чиновники. В рамках пенсионной реформы эти выплаты хотят отменить.

Что известно об отмене спецпенсий

Спецвыплаты получает узкий круг украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.

Планируют, что отменить их могут для:

бывших и действующих судей;

бывших и действующих прокуроров;

бывших и действующих сотрудников силовых структур.

"Клановые" спецпенсии в сотни тысяч гривен, которые возмущают людей – это официальное, публичное и дерзкое признание исключительности отдельных каст – судей, силовиков, госслужащих. При минимальной пенсии 2 361 гривен, когда больше половины украинских пенсионеров получают меньше 5 000 гривен, спецпенсии по 100 тысяч и более – вопиющая несправедливость,

– говорит Гетманцев.

Сейчас Верховная Рада готовится к отмене спецпенсий. Законопроект уже прошел обсуждение в профильном комитете и рекомендован ко второму чтению.

Сейчас текст законопроекта в финальной редакции не опубликован. Впрочем доработанная версия предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет, по инвалидности работников прокуратуры, в частности:

предоставление права на пенсию за выслугу лет прокурорам при наличии выслуги лет не менее 25 лет, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет, по достижении возраста 65 лет лицами, родившимися после 1 января 1986 года;

назначение и выплата пенсий за выслугу лет прокурорам только после увольнения лица из органов прокуратуры;

назначение пенсий по инвалидности прокурорам на условиях и в порядке, определенных Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

ежегодное с 1 марта проведение перерасчета пенсий с применением коэффициента увеличения, который определяется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Где берет начало проблема спецпенсий

Истоки проблемы – в законах 1990-х годов, когда пенсии устанавливались на уровне 90% от заработной платы. Тогда это не казалось чрезмерным: суды массово восстанавливали "золотые" пенсии, а чиновники пользовались собственным положением для самообогащения.

Отмена спецпенсий – это только начало, уверяет Гетманцев. Чтобы по-настоящему реформировать пенсионную систему, необходим комплексный подход: переход от "связей и статуса" к принципу стажа, заработка и страховых взносов.