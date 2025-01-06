Более 15 тысяч пенсионеров будут ограничены в спецвыплатах в 2025 году

В 2025 году произойдет ограничение выплат специальных пенсий свыше 23,6 тысячи гривен. Оно будет касаться около 17,6 тысячи пенсионеров.

Ограничения в спецпенсиях в 2025 году

Решение о введении ограничительных коэффициентов принято в законе "О государственном бюджете на 2025 год, пишет 24 канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Дело в том, что именно за счет средств государственного бюджета финансируют все расходы на спецпенсии.

В частности ограничения будут применяться на тот размер выплаты, которая не является страховой частью пенсии. То есть для обеспечения которой не уплачивались страховые взносы.

В то же время ограничения будут касаться дополнительной выплаты от государства за работу в отдельных силовых или иных структурах.

При этом страховая (то есть обеспеченная страховыми взносами, и гарантированная Конституцией) часть пенсий будет выплачиваться без ограничений,

– сообщили в министерстве.

Заметьте! 3 января Кабмин ограничил выплату спецпенсий, размер которых больше 23,61 тысячи гривен, введя соответствующие понижающие коэффициенты на суммы, которые превышают этот порог.