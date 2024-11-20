Могут ли аннулировать долги за коммунальные услуги

Украинцы обязаны оплачивать жилищно-коммунальные услуги даже во время военного положения, иначе поставщики услуг имеют право по решению суда взыскать задолженность принудительно.

Можно ли в Украине "списать" долги за коммуналку

В Украине не существует законодательно определенного термина "списание долга" за коммунальные услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяну Даниленко.

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Однако, при наличии законных оснований, есть возможность уменьшить или частично обжаловать сумму задолженности за коммунальные услуги

Татьяна Даниленко Председателя Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству В Украине нет законодательно урегулированного понятия "списание долга" за потребленные коммунальные услуги. Однако, при наличии тех или иных законных оснований, можно уменьшить или частично обжаловать размер задолженности по уплате коммунальных услуг, обратившись за решением спорного вопроса в суд.

Поэтому, по ее словам законными основаниями для обжалования задолженности могут быть:

ошибки в начислении за потребленные услуги, например, если поставщик неправильно учел площадь жилья;

также долг можно оспорить, если он возник из-за предыдущих владельцев;

или когда потребителя официально признали банкротом;

когда задолженность перед поставщиком превышает три года.

Распространенная ситуация, когда в квартире потребителя установлен счетчик на горячую воду, а долг начислен поставщиком услуг по общедомовому. В таких случаях, обычно, суд признает незаконными действия поставщика услуг и обязывает его сделать перерасчет потребителю,

– отмечает адвокат.

Важно! Если должник готов платить, но не имеет достаточно средств для полного погашения долга, он может обратиться к поставщику услуг для заключения договора реструктуризации.

Даниленко объясняет, что по условиям такого договора сумма долга разбивается на части, которые выплачиваются по согласованному графику ежемесячно. Продолжительность выплаты может составлять до пяти лет, в зависимости от суммы долга и платежеспособности должника.