Битва за 220 миллиардов евро: Euroclear подал иск против России из-за замороженных активов

Европейский депозитарий Euroclear подал иск против Центрального банка России в связи с решением российского суда о выплате 220 миллиардов евро в качестве компенсации. Компания стремится заблокировать исполнение этого решения, подчеркивая, что действовала в соответствии с санкциями Европейского Союза.

Euroclear оспаривает решение России о выплате 220 миллиардов евро

Депозитарий Euroclear обратился в бельгийский гражданский суд с иском против Центрального банка России, сообщает Reuters. Цель обращения – заблокировать исполнение решения российского суда, которое предусматривает выплату около 220 миллиардов евро компенсации в связи с замораживанием российских активов в рамках санкций Европейского Союза.

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Euroclear, штаб-квартира которого расположена в Брюсселе, является одним из крупнейших в мире центров хранения и учета финансовых активов. В компании заявили, что действовали в соответствии с законодательством ЕС, когда ограничили доступ России к ее активам.

Представитель Euroclear Йорген Муйлаерт отметил, что российские суды не имеют полномочий принимать решения в отношении компании. По его словам, вопросы деятельности депозитария могут рассматриваться только бельгийскими судами.

Несмотря на решение московского суда, его практическое исполнение остается маловероятным из-за отсутствия юрисдикции России в Европейском Союзе. Европейское законодательство фактически защищает Euroclear, поскольку компания выполняла санкционные требования.

Россия может искать активы Euroclear за пределами ЕС

В то же время Центральный банк России может попытаться использовать другие механизмы давления. В частности, Москва может пытаться добиться конфискации активов Euroclear в странах, которые считает дружественными, среди которых называют Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

В Euroclear заявили, что не хотят прогнозировать возможные дальнейшие действия российской стороны. В то же время компания подтвердила, что Центральный банк России уже угрожал конфискацией ее активов за пределами ЕС.

В целом из примерно 300 миллиардов евро российских активов, которые были заморожены за рубежом после начала полномасштабного вторжения России в Украину, около двух третей хранятся в Европе. Значительная часть этих средств находится именно в системе Euroclear.

Иск в России против Euroclear был подан в декабре 2025 года, когда страны ЕС обсуждали возможность использования части замороженных российских активов для поддержки Украины.

Интересно! Эксперты отмечают, что конфликт вокруг российских активов выходит далеко за рамки одного судебного спора и может повлиять на будущие правила обращения с замороженными средствами государств, находящихся под санкциями. В то же время юридическая позиция Euroclear основана на том, что компания выполняла решения ЕС, поэтому ключевая борьба в дальнейшем будет происходить не только в судах, но и на уровне международной финансовой политики.

Украина может получить средства из замороженных активов России уже летом

Ранее мы сообщали, что Украина может получить 1,4 миллиарда евро из замороженных российских активов в июле 2026 года. Доходы от реинвестирования замороженных активов направляются в Европейский фонд для Украины, в частности, уже перечислено 6,6 миллиарда евро.