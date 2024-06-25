Благодаря новым санкциям от ЕС: Финляндия отказывается от сжиженного газа из России
Источник:Gasum
Компания Gasum в 2022 году прекратила импорт трубопроводного газа из России. Однако продолжила закупать сжиженный природный газ из-за необходимости выполнения контрактных обязательств.
Прекращение импорта российского газа
Финская компания объявила, что с 26 июля они полностью прекращают импорт газа из Российской Федерации. До этого, по словам компании, они не могли раньше разорвать соглашение с "Газпромом".
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Сейчас же они используют "форс-мажор" для прекращения закупок и импорта благодаря санкциям ЕС. А все потому, что 24 июня 2024 года Европейский союз окончательно одобрил 14 пакет санкций против России, включающий запрет на импорт жидкого газа через терминалы, не подключенные к газовой сети ЕС.
Санкции ЕС не позволяют Gasum разорвать соглашение с "Газпром Экспортом", но являются форс-мажором для закупки или импорта российского СПГ через offgrid-терминалы. Gasum придерживается всех санкций, введенных ЕС, и с 26 июля не будет закупать и импортировать российский LNG,
– объявила компания.
Дело в том, что соглашение между Gasum и российским "Газпромом" основывалась на принципе "или бери, или плати", что означает, что даже в случае прекращения Финляндией принятия максимально контрактируемого количества газа – она обязана его оплатить. Представители Gasum отметили, что покупают минимально допустимый объем газа согласно контракту.
Что известно о сотрудничестве Gasum и "Газпрома"
- С начала 21 мая 2022 года компания Gasum прекратила получать трубопроводный газ от России из-за непредвиденных условий по оплате в рублях, которые были установлены Россией.
- 22 мая 2023 года компания объявила о невозможности урегулировать спор с Газпромом по экспорту, установленного судом, и приняла решение о расторжении контракта.
- В то же время Gasum продолжала получать российский LNG от завода Криогаз-Высок в Ленинградской области.