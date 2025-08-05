Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Пенсионерам понадобится справка о доходах: когда ее требуют и как получить быстро
5 августа, 14:52
2

Пенсионерам понадобится справка о доходах: когда ее требуют и как получить быстро

Ирина Гайдук

Пенсионерам в Украине в некоторых случаях необходимо подтвердить свои доходы. В частности, это понадобится, чтобы оформить льготы.

Когда понадобится справка о доходах?

Справка о доходах пенсионера – это документ, который подтверждает размер пенсионных выплат человека за определенный период, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Риски большие: как пенсионерам, находящимся за рубежом, не потерять свои выплаты

Такой документ могут требовать у пенсионера в Украине при оформлении ряда документов:

  • для получения льготы за коммуналку;
  • для оформления социальных выплат;
  • для подтверждения платежеспособности пенсионера, например, при получении кредита;
  • для оформления документов в консульстве, в частности на выезд за границу.

Как оформить справку о доходах?

Оформить справку о доходах пенсионер может как лично, посетив сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн:

  • на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;
  • в мобильном приложении ПФУ.

Чтобы получить справку с помощью портала электронных услуг, нужно выполнить следующие действия:

  • нажать на кнопку "Вход", который находится в верхнем углу справа;
  • авторизоваться, воспользовавшись квалифицированной электронной подписью (КЭП);
  • перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать функцию “Запрос на получение е-документов";
  • выбрать вид справки;
  • заполнить все указанные поля формы;
  • указать период, за который формируется справка;
  • предоставить разрешение на обработку персональных данных;
  • и, наконец, нажать пункт "Отправить в ПФУ".

Ознакомиться с результатом обработки заявления пенсионер может в разделе "Мои обращения".

Стоит знать! Оформить справку о доходах онлайн имеет возможность также пенсионер, который находится за рубежом и нуждается в подтверждении пенсионных начислений за определенный период.