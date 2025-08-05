Пенсионерам в Украине в некоторых случаях необходимо подтвердить свои доходы. В частности, это понадобится, чтобы оформить льготы.

Когда понадобится справка о доходах?

Справка о доходах пенсионера – это документ, который подтверждает размер пенсионных выплат человека за определенный период, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Такой документ могут требовать у пенсионера в Украине при оформлении ряда документов:

для получения льготы за коммуналку;

для оформления социальных выплат;

для подтверждения платежеспособности пенсионера, например, при получении кредита;

для оформления документов в консульстве, в частности на выезд за границу.

Как оформить справку о доходах?

Оформить справку о доходах пенсионер может как лично, посетив сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн:

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

в мобильном приложении ПФУ.

Чтобы получить справку с помощью портала электронных услуг, нужно выполнить следующие действия:

нажать на кнопку "Вход", который находится в верхнем углу справа;

авторизоваться, воспользовавшись квалифицированной электронной подписью (КЭП);

перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать функцию “Запрос на получение е-документов";

выбрать вид справки;

заполнить все указанные поля формы;

указать период, за который формируется справка;

предоставить разрешение на обработку персональных данных;

и, наконец, нажать пункт "Отправить в ПФУ".

Ознакомиться с результатом обработки заявления пенсионер может в разделе "Мои обращения".

Стоит знать! Оформить справку о доходах онлайн имеет возможность также пенсионер, который находится за рубежом и нуждается в подтверждении пенсионных начислений за определенный период.