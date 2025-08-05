Пенсионерам понадобится справка о доходах: когда ее требуют и как получить быстро
Пенсионерам в Украине в некоторых случаях необходимо подтвердить свои доходы. В частности, это понадобится, чтобы оформить льготы.
Когда понадобится справка о доходах?
Справка о доходах пенсионера – это документ, который подтверждает размер пенсионных выплат человека за определенный период, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Такой документ могут требовать у пенсионера в Украине при оформлении ряда документов:
- для получения льготы за коммуналку;
- для оформления социальных выплат;
- для подтверждения платежеспособности пенсионера, например, при получении кредита;
- для оформления документов в консульстве, в частности на выезд за границу.
Как оформить справку о доходах?
Оформить справку о доходах пенсионер может как лично, посетив сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн:
- на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;
- в мобильном приложении ПФУ.
Чтобы получить справку с помощью портала электронных услуг, нужно выполнить следующие действия:
- нажать на кнопку "Вход", который находится в верхнем углу справа;
- авторизоваться, воспользовавшись квалифицированной электронной подписью (КЭП);
- перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать функцию “Запрос на получение е-документов";
- выбрать вид справки;
- заполнить все указанные поля формы;
- указать период, за который формируется справка;
- предоставить разрешение на обработку персональных данных;
- и, наконец, нажать пункт "Отправить в ПФУ".
Ознакомиться с результатом обработки заявления пенсионер может в разделе "Мои обращения".
Стоит знать! Оформить справку о доходах онлайн имеет возможность также пенсионер, который находится за рубежом и нуждается в подтверждении пенсионных начислений за определенный период.