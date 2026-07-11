Это чрезвычайно важный документ при трудоустройстве: как его получить в 2026 году

Справка о стаже это чрезвычайно важный документ. Она, например, требуется при трудоустройстве. Оформить такой документ можно быстро, причем в онлайн-формате.

Как оформить справку о стаже?

Оформить справку о стаже можно через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для этого сначала необходимо авторизоваться на ресурсе в качестве физического лица. Это можно сделать:

с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

"Дия.Пидпысу";

ID.GOV.UA.

После авторизации необходимо:

перейти в раздел "Взаимодействие с ПФУ";

выбрать "Запрос на получение электронных документов";

далее необходимо выбрать тип обращения, в данном случае: "Выписка из ЭТК".

Большинство полей заполнится автоматически. Необходимо дополнить анкету, а затем дать согласие на обработку персональных данных.

После этого документ будет сформирован буквально за несколько минут. Проверить статус обработки можно в разделе "Мои обращения".

Данные за периоды до 1 января 2004 года будут включены в выписку только при условии, что бумажная трудовая книжка и/или другие документы, содержащие сведения о периодах трудовой деятельности человека, были оцифрованы. Если же трудовая книжка еще не оцифрована, выписка из ЭТК будет содержать информацию, полученную из реестра застрахованных лиц, сформированную на основании отчетных сведений, представленных работодателями,

– подчеркивает ПФУ.

Напомним, что в Украине переход на электронные трудовые книжки начался еще в июне 2021 года. Эти изменения являются частью масштабной реформы по цифровизации государственных услуг. Оцифровать документы можно и сейчас.