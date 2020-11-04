Як оформити довідку про стаж?

Оформити довідку про стаж можна через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для цього спочатку потрібно авторизуватись на ресурсі, як фізична особа. Це можна зробити:

за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

Дія.Підпису;

ID.GOV.UA.

Після авторизації, потрібно:

перейти до розділу "Комунікації з ПФУ";

обрати "Запит на отримання електронних документів";

далі необхідно обрати тип звернення, в цьому випадку: "Витяг з ЕТК".

Більшість полів заповниться автоматично. Необхідно дозаповнити анкету, а тоді дати згоду на обробку персональних даних.

Після цього, документ буде сформовано буквально за декілька хвилин. Перевірити статус опрацювання можна у розділі "Мої звернення".

Дані за періоди до 1 січня 2004 року, будуть у витягу лише за умови, що паперова трудова книжка та / або інші документи, які містять відомості про періоди трудової діяльності людини, були оцифровані. Якщо ж трудова книжка ще не оцифрована, витяг з ЕТК міститиме інформацію, за даними з реєстру застрахованих осіб, яка сформована на підставі звітних відомостей, поданих роботодавцями,

– наголошує ПФУ.

Нагадаємо, в Україні перехід на електронні трудові книжки розпочався ще з червня 2021 року. Ці зміни є частиною масштабної реформи з цифровізації державних послуг. Наразі оцифрувати документи можливо і зараз.