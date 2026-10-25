Архивный документ может увеличить пенсию: нужна всего одна справка

Многие пожилые украинцы ежемесячно недополучают значительные суммы от государства из-за незнания своих прав. Чтобы кошелек пополнился приятным бонусом, иногда достаточно найти всего лишь одну старую бумажку из прошлого.

Что это за документ и как он влияет на выплаты

Размер будущей или уже назначенной пенсии зависит не только от стажа, но и от официального заработка, который вы получали до 1 июля 2000 года.

Если предоставить данные о высокой зарплате за 60 месяцев подряд до этой даты, ваш индивидуальный коэффициент может существенно вырасти, о чем говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Кому найвыгоднее поднимать архивы

Эксперт по пенсионным вопросам Татьяна Ходиневич объясняет, что ПФУ автоматически учитывает доходы только после 2000 года. Однако для многих граждан старые данные оказываются гораздо выгоднее.

Этот шаг стоит сделать тем, кто до лета 2000 года получал значительно более высокую зарплату, работал по совместительству на нескольких работах или имеет менее пяти лет страхового стажа после этой ключевой даты.

Главное, что все суммы в справке подтверждались первичными документами предприятия,

– отмечают специалисты.

Справку о доходах выдает предприятие, на котором вы работали, либо его правопреемник, либо архив. Если с учетом старых заработков коэффициент увеличится, пенсию пересчитают в сторону увеличения, а если нет – оставят текущий, более выгодный для вашего кошелька вариант.

Что еще законных способов увеличить пенсию существуют сегодня

Напомним, как уже сообщалось ранее, украинцы имеют право исключить из расчета убыточные годы, когда они получали самую низкую зарплату. Этот процесс называется оптимизацией заработка и позволяет исключить до 60 календарных месяцев подряд, сохранив при этом общий страховой стаж.

Кроме того, пенсионеры могут оформить сразу несколько надбавок, в частности возрастные компенсации, которые автоматически начисляются по достижении 70, 75 и 80 лет.