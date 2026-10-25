Архівний документ може збільшити пенсію: потрібна лише одна довідка

Що це за документ та як він впливає на виплати

Розмір майбутньої чи вже призначеної пенсії залежить не лише від стажу, але й від офіційного заробітку, який ви отримували до 1 липня 2000 року.

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Якщо подати дані про високу зарплату за 60 місяців поспіль до цієї дати, ваш індивідуальний коефіцієнт може суттєво зрости, про що йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.

Кому найвигідніше піднімати архіви

Експертка з пенсійних питань Тетяна Ходіневич пояснює, що ПФУ автоматично враховує доходи лише після 2000 року. Проте для багатьох громадян старі дані виявляються набагато вигіднішими.

Цей крок варто зробити тим, хто до літа 2000 року мав значно вищу зарплату, працював за сумісництвом на кількох роботах або має менше п'яти років страхового стажу після цієї ключової дати.

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Головне, що усі суми в довідці мають підтверджуватися первинними документами підприємства– фахівці.

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Довідку про доходи видає підприємство, де ви працювали, або його правонаступник чи архів. Якщо з додаванням старих заробітків коефіцієнт зросте, пенсію перерахують у бік збільшення, а якщо ні – залишать поточний, більш вигідний для вашого гаманця варіант.

Які ще законні способи збільшити пенсію існують сьогодні

Нагадаємо, як вже повідомлялося раніше, українці мають право виключити з розрахунку невигідні роки, коли вони отримували найменшу зарплату. Цей процес називається оптимізацією заробітку і дозволяє прибрати до 60 календарних місяців поспіль, зберігши при цьому загальний страховий стаж.

Крім того, пенсіонери можуть оформити одразу кілька надбавок, зокрема вікові компенсації, які автоматично нараховуються після досягнення 70, 75 та 80 років.