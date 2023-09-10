Как продолжить справку по инвалидности: инструкция для переселенцев

При получении статуса инвалидности комиссия предупреждает пострадавшего о необходимости периодически проходить повторную экспертизу. Значительное количество переселенцев сейчас не могут осуществить эту процедуру.

Кто имеет право на пенсию по инвалидности

Гражданин Украины имеет право получить статус "инвалидность" после прохождения оздоровительно-социальной экспертизы. В некоторых случаях комиссия назначает повторный визит для подтверждения диагноза.

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В определенных ситуациях группа инвалидности может изменяться, это диагностируют эксперты в ходе экспертизы. Чтобы получать выплаты, необходимо иметь специальное удостоверение, как его получить рассказала замминистра - Елена Зорка, передает 24 Канал.

Елена Звезда Заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области Для изготовле ния пенсионного удостоверения Вам необходимо обратиться в отдел обслуживания граждан (сервисный центр) Пенсионного фонда Украины, предоставив паспорт, документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и фотографию.

Также Зорко отметила, что в случае невозможности пройти экспертизу, граждане могут не волноваться. Поскольку пенсионные выплаты по инвалидности будут продолжаться до конца военного положения и 6 месяцев спустя.

Размер пенсий по инвалидности

Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возрастных. Также на сумму средств влияет возраст пострадавшего и его стаж, до 60 лет.

Лица с инвалидностью I группы имеют 100% от возрастной пенсии.

II группы – 90%.

III группы – 50%.

Минимальный размер выплат для лиц с инвалидностью в 2023 году таков: