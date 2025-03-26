Исчезновение справок о зарплатах: как это влияет на пенсионеров и их выплаты
- С 2011 года Пенсионный фонд Украины учитывает зарплату для расчета пенсий только после 1 июля 2000 года, за исключением определенных условий.
- Справки о зарплате до 2000 года принимаются только с первичными документами, что может влиять на размер пенсий.
В 2011 году произошла реформа, из-за которой Пенсионный фонд не учитывает справки о зарплатах до 2000 года немалому количеству пенсионеров. А это, в свою очередь, приводит к значительным сокращениям пенсий.
Почему и как у украинцев исчезают справки о зарплатах
Ранее для расчета пенсии брали зарплату за любые 5 лет до 2000 года и за все периоды работы с 1 июля 2000 года до момента назначения пенсии, пишет 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".
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Об этом говорится в статье 40 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Однако уже с октября 2011 года статья претерпела изменения.
С того года для исчисления пенсионной выплаты учитывается вся зарплата человека после 1 июля 2000 года. Зарплата до указанной даты берется только:
- по желанию человека;
- если стаж после 1 июля 2000 года составляет менее 5 лет.
Следует также добавить, что справка о зарплате до 2000 года принимается только при условии подтверждения ее первичными документами, чтобы Пенсионный фонд имел возможность их проверить.
Как подтвердить зарплату первичными документами?Например, если лицо выходит на пенсию в этом году, то ему должны рассчитать зарплату за все периоды работы с июля 2000-го до 2025 года. В частности, по собственному желанию, он может дополнительно предоставить какую-то архивную справку.
Если документы сохранились, а там указана неплохая зарплата, это положительно влияет на общий коэффициент пенсии. Но речь идет о пенсиях, которые назначены после 1 октября 2011 года.
Никто не имеет права пересматривать пенсии, назначенные до той реформы и соответствующих изменений. Тогда не было условий проводить обязательную проверку таких справок,
– отметили в материале.
Таким образом, как пишет издание, происходит "произвол в пенсионной системе", потому что у человека могут просто "выбрасывать" справку ее из расчета, оставляя только официальную зарплату за двухтысячные годы. Ведь именно она подтверждена официальными данными персонифицированного учета.
Важно! В тексте подчеркивается, что закон вообще не предусматривает проверку справки о зарплате такого пенсионера.