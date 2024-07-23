Среднегодовой курс доллара не будет выше 40,5 гривен

Ассоциация украинских банков прогнозирует, что среднегодовой курс гривны в 2024 году не превысит 40,5 гривен за доллар. На поддержку курса НБУ тратит золотовалютные резервы.

Что будет влиять на курс

Президент Ассоциации Андрей Дубас отметил, что курс будет колебаться между 40 и 40,5 гривнами за доллар.

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Сегодня мы имеем показатель чуть выше 40 гривен за доллар, но если взять курс в течение всего года, как среднее арифметическое, он будет на отметке 40 - 40,5, потому что в начале года мы видели показатель 39,

– объясняет эксперт.

На поддержку курса НБУ тратит золотовалютные резервы из-за дисбаланса внешней торговли, где импорт превышает экспорт, в частности из-за роста импорта энергогенерирующего оборудования.

Это создает дополнительное давление на курс гривны, увеличивая спрос на валюту для закупки импортных товаров, подытожил Дубас.

В мае 2024 года официальный курс, установленный Нацбанком, превысил 40 гривен за доллар. Нацбанк объяснил это ослабление активизацией бюджетных расходов, снижением валютных поступлений от экспорта продукции АПК и ситуативными всплесками спроса на валюту.