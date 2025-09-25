В Украине средняя пенсия выросла во втором квартале. Данные о размере пенсионной выплаты в гривнах предоставил Пенсионный фонд.

Какая средняя пенсия в Украине в долларах?

Сколько же составляет средняя пенсия в Украине в долларах передает 24 Канал.

Читайте также Какая пенсия будет, если проработал 30 лет

По данным ПФУ, по состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия в Украине составила 6 410,2 гривны.

Если сравнить с апрелем 2025 года, то средняя выплата увеличилась на 1,1% (это плюс 69 гривен), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 10,2% (то есть плюс 593,6 гривны).

Важно! То есть по состоянию на сейчас, согласно курсу НБУ, средняя пенсия в Украине составляет 154,95 доллара.

Что еще известно о средней пенсии?

Средняя пенсия в стране меньше фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Об этом сообщил Даниил Гетманцев, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По последним данным Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для этой категории лиц в ценах февраля 2025 года составлял 6 685,5 гривен (а в ценах июня он должен был бы приближаться к 7 тысяч гривен). То есть средняя пенсия сейчас равна около 92% текущего фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных, что заносит большую часть пенсионеров за черту бедности,

– пояснил Гетманцев.

Более того, рост средней пенсии отстает от инфляции. Следует добавить, что к концу года этот разрыв несколько уменьшится, потому что годовая инфляция имеет тенденцию к снижению.

Однако ситуация ухудшается тем, что в структуре потребления домохозяйств с низкими доходами продукты занимают относительно большую часть потребительской корзины.

Обратите внимание! В частности 1 июля более половины пенсионеров получали пенсию ниже 5 тысяч гривен.

Может ли пенсия уменьшиться после индексации?